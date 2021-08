Cees stak duizenden uren in de restauratie van botter EB15 in Elburg: ‘Nu nog breeuwen en hij is waterdicht’

Leermees­ter Cees weet dat restaura­tie van botter EB15 in Elburg zaak van lange adem is

14 september Eigenlijk vindt hij het maar niets. Interviews geven is meer iets voor de voorzitter of andere bestuursleden. Maar niemand kan zo precies vertellen over de restauratie van botter EB15 als Cees Leusink. Want als het vaartuig over een jaar of drie klaar is, heeft de leermeester elk onderdeel in zijn handen gehad. Een gesprek, naar aanleiding van de Botterdagen in Elburg, die vandaag het hoogtepunt beleven.