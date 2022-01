Charme-offensief restaurant Vaassen: 200 gratis pannenkoeken voor senioren

Staatsbos­be­heer jaagt op dassendo­der op de Noord-Veluwe: ‘Is het de kick van schieten op een dier?’

Staatsbosbeheer is op jacht naar degene die verantwoordelijk is voor de dood van de das die op de Veluwe is gevonden. Het is gissen, zegt boswachter Bart Smit, waarom iemand zoiets doet. ,,Is het gewoon voor de kick? Het is in elk geval iemand die geen verstand heeft van wat wel en niet mag.’’

