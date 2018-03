Het ziet er een beetje uit als zo'n bord waarmee je tijdens een volleybalwedstrijd de score bijhoudt. Alleen dan geel en met slechts drie rijen cijfers van nul tot en met negen. En het is een tikkeltje kleiner, want het moet wel in de handtas passen. Op het moment dat een blinde of slechtziende reiziger bij een bushokje staat, tovert hij of zij op het bordje het nummer van de buslijn op het bord en houdt dat omhoog voor de chauffeur. Zo is altijd duidelijk welke bus de passagier moet hebben.