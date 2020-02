Chauffeurs van transporteur uit Zwolle krijgen mondkapjes en ontsmettende zeep mee tegen corona

Politieke vragen over sluiten van therapie­bad Philadelp­hia in Nunspeet

19:00 ChristenUnie Nunspeet heeft vragen gesteld over de sluiting van het zwembad van zorginstelling Philadelphia in Vierhouten. De fractie wil van het gemeentebestuur weten of ze wil meedenken over oplossingen voor de zorgcliënten die er zwemmen.