Chinook-helikopter maakt noodlanding op Veluwe: ‘Alsof het gele lampje van je auto gaat branden’

In de helikopter zaten behalve de twee vliegers twee loadmasters en zes andere militairen. De helikopter kon uiteindelijk veilig landen op het Wekeromse Zand, vlakbij Harskamp. Niemand raakte gewond.



Volgens een defensiewoordvoerder gaat het eigenlijk om een voorzorgslanding: ,,Je kunt het vergelijken met de situatie dat in je auto het gele lampje gaat branden dat er iets mis is. Je gaat dan in je autoboekje kijken wat er mis is en eventueel naar de garage. Bij de Chinook gaat een waarschuwingssysteem aan. Dat is het moment dat we gaan kijken wat er aan de hand is. Er is geen sprake van systeemuitval waarvoor een noodlanding nodig zou zijn.”