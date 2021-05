Chinook-helikopter maakt noodlanding op Wekeromse Zand vlakbij Harskamp

Natuur beweegt in slow motion, is dit goed of slecht? ‘Daar is geen makkelijk antwoord op’

13:03 Aan bomen zit nog nauwelijks blad, struiken moeten nog gaan bloeien en ook insecten laten zich nog sporadisch zien. Na een paar warme voorjaren, is het nu koud. En dat merkt de natuur ook. ,,De stand van de lente nu is vergelijkbaar met vijftig jaar geleden, voordat de klimaatverandering begon in Nederland’’, zegt bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit.