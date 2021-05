Christa en Anneke uit Harderwijk ontwerpen kleding met ‘afvalmateriaal’: ‘Ik ben verliefd op rubber’

Verstop­kalf na twee dagen boven water dankzij wandelaar in Putten

22 mei Na een verstopactie van twee dagen is een kalf in Putten weer warm op stal. Het dier was ontsnapt uit de stal en twee dagen lang onvindbaar voor de boer. Tot een wandelaar de roodbonte blaarkop tot haar verbazing aantrof in de bosjes in Putten.