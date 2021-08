Christelijk Harskamp blikt in kerk terug op rellen: ‘Heb de vreemdeling lief als jezelf’

,,Wat een week hebben we achter de rug‘’, verzuchtte predikant Keimpe Dijk uit Duiven in de Gereformeerde Kerk in Harskamp.



,,Wie had gedacht dat Harskamp een uitloper zou zijn van wat er in Afghanistan gebeurt?’’ De kerken in Harskamp lagen deze zondag onder een vergrootglas na de gebeurtenissen van afgelopen week, waarbij racistische leuzen klonken en autobanden in brand werden gestoken. In het dorp op de Veluwe is ruwweg de helft van de inwoners kerkelijk.