ChristenUnie is de grote winnaar op de Veluwe

Ook op de Veluwe is het tijd voor politieke aardverschuivingen. ChristenUnie is de grote winnaar, Forum voor Democratie haalt ook grote winst op de West Veluwe.

ChristenUnie is in Ermelo de grootste partij geworden, met 17,4 procent van de stemmen bij de verkiezingen voor de provinciale staten. Daarmee komt een eind aan een decennialange hegemonie van het CDA.

CDA is in Ermelo nog wel de tweede partij, met 16,4 procent van de stemmen. Forum voor Democratie behaalt in Ermelo de derde plaats met 13,4 procent van de stemmen, boven de VVD die 12 procent van de stemmen haalt. Vier jaar geleden was de VVD in Ermelo nog de tweede partij bij de provinciale statenverkiezingen. Ermelo was op de West-Veluwe de eerste gemeente die een verkiezingsuitslag bekend maakte.

Putten

Ook in Putten wint ChristenUnie de slag, met 18,9 procent van de stemmen. CDA is tweede met 15,9 procent en Forum voor Democratie derde met 14,8 procent van de stemmen. Vier jaar geleden was CDA de winnaar in Putten. SGP is de vierde partij in Putten, met 14,5 procent van de stemmen.

Harderwijk

Ook in Harderwijk scoort ChristenUnie heel goed, ze wordt de tweede partij na VVD, maar qua percentages zijn beide partijen bijna gelijk. ChristenUnie haalt 14,9 procent en VVD 15,1 procent. CDA was vier jaar geleden de grootste partij in Harderwijk. Ook Forum voor Democratie scoort zeer goed in Harderwijk en wordt derde met 13,8 procent van de stemmen. CDA eindigt als vierde met 12,1 procent.

In Oldebroek werd, net als in Ermelo, ChristenUnie de grootste partij, na SGP en CDA. Ook in Hattem werd ChristenUnie de grootste, na CDA en VVD. In Barneveld is SGP de grootste partij, met 27 procent van de stemmen. ChristenUnie haalt hier 15,5 procent en is de tweede partij. In Epe zijn VVD (14,3 procent) en Forum voor Ddemocratie (14 procent) de winnaars.