Cibapstudenten brengen Hattem tot leven met muurgedichten: ‘Ode aan het geschreven woord’

,,Even wachten tot deze wervelwind voorbij is. De verf waait bijna van mijn kwast af.’’ Met militaire precisie brengen Roos Warnders en Anne Will Barneveld een gedicht van Hans Andreus aan op een muur aan de Adelaarshoek in Hattem. Al vanaf de vroege ochtend zijn ze bezig met de optekenen van de potloodversie van het gedicht Of hoe dat heet, om het later met zwarte verf in te kleuren. Dat moment is nu aangebroken.