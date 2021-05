Claim over Bouwmarkt Epe loopt in miljoenen, strijd tegen gemeente kan jaren duren

Hoe hard of zacht de geldteller gaat, de belevings­tuin voor Het Nieuwe Feithenhof in Elburg gaat er komen

2 mei Er is al zo veel gegeven, dat de crowdfunding voor de tuin voor woonzorgcentrum Het Nieuwe Feithenhof in Elburg wat traag gaat. Dat denkt Egbert Bos van de inzamelende EBF Foundation tenminste. Maar dat doet niets af aan de plannen voor de belevingstuin. ,,Want die gaat er hoe dan ook komen.’’ De tuinactie Van Puin naar Tuin werd vorig jaar opgezet, omdat zorgorganisatie WZU na de flinke verbouwing hier geen geld meer voor had.