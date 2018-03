Video Pater Moeskroen wil muziek maken met Puttense blazers

5:59 Muziekband Pater Moeskroen is op zoek naar een lokale blaaskapel, harmonie of fanfare die op 20 april wil meespelen in Stroud in Putten. De uitverkorenen spelen mee bij de hit ‘Laat Maar Waaien’ en de toegift 'Joost'.