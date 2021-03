Coalitie Epe houdt vast aan Wiersinga als wethouder

De 36-jarige Wiersinga is de beoogde opvolger van partijgenoot Robert Scholten, die vorige maand opstapte toen zijn positie na onthullingen in de Stentor onhoudbaar was geworden. Als de raad Wiersinga - met een geheime stemming op 8 april - benoemt, maakt hij razendsnel carrière in de plaatselijke politiek. Hij zit pas sinds 2018 in de gemeenteraad en bij de verkiezingen van 2018 stond hij vijfde op de kandidatenlijst van zijn partij. Kort na het bekend worden van zijn kandidatuur meldde de Stentor dat Wiersinga als ondernemer onbehoorlijk bestuur pleegde, wat een belangrijke oorzaak was voor het faillissement van zijn bedrijf.