Commotie om neppistool in Wezep: agenten trekken wel echte wapens

De ene dag win je een tof neppistool op de Schapenmarkt in Oldebroek; nog geen week later sta je met je handen omhoog naast je auto terwijl er echte vuurwapens op je gericht zijn. Het overkwam een tweetal jonge gasten op de Noordsingel in Wezep.

De politie kreeg maandagmiddag een melding van een Zwollenaar die twee jongens had gezien die met een vuurwapen uit het raam van een auto hadden gezwaaid. Agenten trokken daarop meteen zware kogelwerende vesten aan en gingen op zoek naar de auto. Dankzij een oplettende getuige werd die op de Noordsingel in Wezep aangetroffen. ,,Bij dit soort meldingen hebben we een vaste procedure’’, meldt de politie op Facebook.

Quote Iedere agent die zo’n wapen op zich gericht krijgt, zou zijn vuurwapen trekken en mogelijk zelfs schieten als de situatie bedreigend is De politie Noord Veluwe op Facebook

,,Agenten trekken hun vuurwapen en houden deze gericht op de inzittenden van de auto. Zo is dit ook gegaan bij deze melding. Onze collega’s hebben hun wapens gericht gehouden op de jongens in de auto, met in hun achterhoofd dat ze mogelijk in een fractie van een seconde een beslissing moeten nemen en misschien wel hun vuurwapen moeten gebruiken.’’

Geen verschil

Groot was de opluchting toen in het dashboardkastje het wapen werd gevonden: een nepper. De politie kon er niet om lachen. ,,Als je zo’n ding vast hebt weet je meteen dat het nep is, het bijna niets. Maar van afstandje zie je het verschil niet. Iedere agent die zo’n wapen op zich gericht krijgt, zou zijn vuurwapen trekken en mogelijk zelfs schieten als de situatie bedreigend is!’’

Oproep