Containerbrand zorgt voor evacuatie appartementencomplex in Elburg

Met spoed een ambulance nodig? In deze Veluwse dorpen moet je (nog steeds!) je hart vasthouden

Natuurlijk kun je sowieso beter niet ernstig gewond raken. Maar in Elspeet of Vierhouten al helemaal niet. De aanrijtijden van de ambulance zijn daar ondermaats. Het trieste is dat dat geen nieuws is. Dus gooit de gemeente Nunspeet, waar beide dorpen onder vallen, de knuppel andermaal in het hoenderhok.

1 augustus