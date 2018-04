'Cornielje een burgervader voor de hele provincie'

Jan Willem Wiggers (burgemeester Hattem):

,,Dit komt toch wel als een verrassing. Ik vind het jammer dat hij weggaat, maar heb er wel begrip voor. Mede vanwege zijn ziekte is het een heel zware periode geweest. Er bestond natuurlijk steeds het risico dat de ziekte terug zou keren. Voor de Gelderlanders is hij een heel herkenbare commissaris. Dat kon je merken aan de vele reacties die hij kreeg tijdens zijn ziekte. Ook hier in Hattem. Hij is een soort burgervader voor de hele provincie, staat echt in nauw contact met de samenleving. Als hij langskomt op het gemeentehuis heeft hij altijd een paar duidelijke boodschappen. Daarbij steekt hij zijn mening niet onder stoelen of banken. Aan de andere kant steunt hij zijn burgemeesters heel erg goed als ze het even lastig hebben.’’

Fred de Graaf (waarnemend burgemeester Heerde, oud-burgemeester Apeldoorn):

,,Eerder heb ik Cornielje al omschreven als een echte burgemeesters-commissaris, dat wil zeggen dat hij altijd bereikbaar is voor zijn burgemeesters en Gelderland telt toch 53 gemeenten. In 2009 hebben wij natuurlijk samen Koninginnedag in Apeldoorn meegemaakt. Een heftige gebeurtenis waarbij hij zich een ware commissaris heeft getoond. Hij deed een stap achteruit, zodat ik als burgemeester de ruimte kreeg om datgene te doen dat in mijn ogen nodig was. Hij liep mij niet voor de voeten. Dat heb ik zeer op prijs gesteld. Toen ik uit de Eerste Kamer kwam, heeft hij me in 2013 geholpen aan werk. Ik werd tijdelijk burgemeester van Bronckhorst. Toen hij afgelopen jaar iemand voor Heerde zocht, heb ik hem geholpen. De ene dienst is de andere waard.’’