Corona-boete in Oldebroek voor chillen met zijn vieren in een auto

3 april Ouderen die noodgedwongen in isolatie zitten worden stijf en stram. Daar wil fysiotherapeute Pamela Matahelumual uit Hattem wat aan doen. Vandaar dat ze twee keer per week voor de ramen van de bewoners van woonzorgcentrum De Bongerd in Hattem gymnastiek op muziek doet. De ouderen kunnen meedoen vanachter hun raam of op hun balkon. ,,Want als je niet beweegt, wordt je stijf.’’