Corona geeft toch al populaire winterkamperen extra duwtje in de rug

Het aantal campings op de Veluwe dat het hele seizoen open is, mag dan bijna op een hand te tellen zijn, maar ze krijgen het 's winters wel steeds drukker. Exacte aantallen wil Tom Uittenboogaard, woordvoerder van camping De Paalberg in Ermelo, niet noemen. ,,Maar sinds 2016 zien we jaarlijks een stijging van tussen de 8 en 13 procent tussen oktober en maart. Een trend daarbij is ook dat steeds meer mensen kiezen voor een volledig jaar kamperen of enkel een volledig winterseizoen kamperen. Ook opvallend: steeds meer campers die in de winter een paar dagen komen staan en dan weer verder trekken.’’