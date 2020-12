Corona hakt erin bij Ampie (80): is dit de laatste keer dat zijn tuin wordt omgetoverd tot kerstparadijs?

Check jouw plaats KAART | Fors meer gemeenten in Oost-Nederland kleuren donkerrood, Rijs­sen-Hol­ten en Raalte zorgenkind­jes

13 december Meer en meer gemeenten in Oost-Nederland kleuren donkerrood. Net als in de rest van Nederland neemt het aantal besmettingen in het Oosten ook toe. Alleen in veiligheidsregio IJsselland werden iets minder positief geteste mensen geregistreerd.