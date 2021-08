Corona-uitbraak in grote gezinnen maakt Nunspeet tot negatieve uitschieter in Nederland

Een corona-uitbraak in een aantal grote gezinnen in Nunspeet leidt ertoe dat het aantal besmettingen in deze gemeente in de laatste 24 uur in een rap tempo is opgelopen. Sterker nog, in geen enkele andere gemeente in Nederland zijn er verhoudingsgewijs meer inwoners positief getest.