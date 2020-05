Corona-uitbraak in woning 's Heeren Loo in Ermelo

Volgens woordvoerder Nanda Troost is er simpelweg sprake van pech. Van een corona-uitbraak wil ze niet spreken. ,,Dat zou zo zijn als er in meer huizen corona was uitgebroken. Het gaat hier om één woning. Als iemand daar besmet is, is de kans groot dat er meerdere bewoners besmet raken. De GGD doet onderzoek naar de bron van deze besmetting. Dat kan in elk geval niet door een bezoeker zijn gebeurd, want hier was nog geen bezoek toegestaan.” Op het woonzorgpark waren tot eind vorige week nog drie cliënten met corona, meldt Troost. ,,Met hen gaat het gelukkig allemaal weer een stuk beter. Ze zitten nog wel in quarantaine.’’ In totaal telt het woonzorgpark 750 bewoners. In een woning wonen gemiddeld acht cliënten.