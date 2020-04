Corona zorgt voor rare ramadan in Harderwijk: ‘Het gemeenschapsgevoel is weg’

LIVE | Corona in de regio: Sportkanti­nes zitten met overtollig bier en vervelende coronahoes­ter opgepakt

12:13 Al meer dan een maand zitten we inmiddels in de intelligente lockdowm en de strijd tegen het coronavirus gaat onverminderd door. Ondertussen gebeurt er van alles. Volg hier de laatste ontwikkelingen over het coronavirus in onze regio in dit liveblog.