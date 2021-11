Coronabesmettingen in Heerde niet direct te herleiden tot tentfeest Wapenveld

Oproep aan werkgevers in Oost-Nederland: ‘Wijs personeel op het belang van vaccinatie’

Ondernemers moeten met hun personeel in gesprek over het belang van vaccinatie tegen het coronavirus. Die oproep doet Karel Heijink, directeur van werkgeversorganisatie VNO-NCW in Gelderland, Overijssel en Flevoland. ,,Het is evident dat vaccinatie de uitweg is uit deze crisis.”

4 november