‘Coronapauze’ voor terugbetalen onterecht ontvangen bijstand in Ermelo

poll Veilig­heids­stre­pen en docenten met maskers: Irene­school in Ermelo weer open in coronatijd

13:45 Voor de eerste keer in bijna twee maanden verwelkomde de Ireneschool in Ermelo vanochtend weer leerlingen. Toch was het nog een hoop gepuzzel om alles in goede banen te leiden. ,,Ik hoop dat we snel weer helemaal open kunnen.’’