Creativiteit en samenwerken bij Minecraft-wedstrijd Harderwijk

Bij belevingscentrum BITT begonnen zij aan een Minecraft XL Bouwwedstrijd. De opdracht: in twee uur tijd ze in groepjes van vijf op de laptop een nieuw stadhuis ontwerpen.

Fonteinen

Marnix Bremmer (11) maakt met zijn team een stadhuis met fonteinen, een balie met computers en een bibliotheek. ,,We gaan ook in de hoogte bouwen en gebruiken glas en lichtgevende blokken. Thuis speel ik vaker Fortnite; Minecraft meestal drie keer per week een halfuurtje, tegen anderen.’’ Hij vindt het fijn om samen te werken. ,,Nu kun je grotere dingen maken en de taken verdelen.’’

Motiveren

De wedstrijd is een gezamenlijk project van Wendy Raaf, onderwijskundige van BITT Belevingscentrum, Inge Snijder van Bibliotheek Noordwest Veluwe en Rein Kroon van ERK@ onderwijsinnovatie. Raaff: ,,De stichting wil zorgen dat basisschoolleerlingen op eerdere leeftijd in aanraking komen met techniek. Vorig jaar deden we samen een robotdag in het stadhuis. Nu spelen we Minecraft: een spel dat inzicht geeft en aansluit bij 21 e eeuwse vaardigheden, zoals programmeren, ontwerpen en samenwerken.’’