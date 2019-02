Criminaliteit op alle fronten gedaald op de Noord-Veluwe

De criminaliteit is vorig jaar op vrijwel fronten gedaald op de Noord-Veluwe. Het totale aantal geregistreerde misdrijven lag in 2018 tien procent lager dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de politiecijfers van het team Veluwe Noord, waar de gemeenten Oldebroek, Hattem, Epe, Heerde, Nunspeet en Elburg onder vallen.

Er werden in deze regio in totaal 3.187 misdrijven gepleegd, waarvan 33 procent werd opgelost (1.022). Opvallend is dat het aantal woninginbraken opnieuw is gedaald. In de periode 2014-2017 werden er jaarlijks gemiddeld 354 inbraken gemeld. Vorig jaar lag dat aantal echter een stuk lager: 185. Slechts 10.8 procent van de inbraken werd opgehelderd door de politie.

Ook werden in 2018 minder geweldsmisdrijven gepleegd op de Noord-Veluwe. In totaal kwamen er 290 meldingen binnen bij de politie; een daling van 9 procent ten opzichte van een jaar eerder. Van deze 290 zaken, werd 67.6 procent opgelost.

De overlast door jongeren is aanzienlijk gedaald. Er werden in totaal 532 incidenten gemeld, ruim 20 procent minder dan in 2017. Overlast door alcohol- en drugsgebruik (219) en het afsteken van vuurwerk (153) blijf ongeveer gelijk.

Diefstal van motorvoertuigen en bromfietsen daalden eveneens flink. In 2018 werden op de Noord-Veluwe in totaal 20 auto’s of motors gestolen; een daling van 38 procent ten opzichte van een jaar eerder. Er werd in totaal 161 keer melding gemaakt van de diefstal van een bromfiets, tegen 214 in 2017. Het aantal zedenmisdrijven bleef met 49 gemelde incidenten ongeveer gelijk. Een jaar eerder ontving de politie 56 meldingen.

Overlast zwervers