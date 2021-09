Crisis in Eper politiek naar climax: grootste partij ‘niet meer welkom’ in coalitie

Sinds Scholten op 18 februari opstapte, is Epe verwikkeld in een bestuurscrisis, al wilden de gemeente en diverse fractievoorzitters dat woord lange tijd niet in de mond nemen. Ophef over hoe de Nieuwe Lijn-wethouder burgers had behandeld in een conflict rond illegaal aangelegde uitritten, was voor de gemeenteraad aanleiding onderzoek in te stellen naar het functioneren van de lokale democratie. De burger sprak zich daarin vernietigend over de gemeente uit en gaf Epe een 1 als rapportcijfer. Een werkgroep van de gemeenteraad bereidt op dit moment vervolgactie voor.