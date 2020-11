Culturele sector Veluwe gaat moedeloos voorwaarts na nieuwe ‘lockdown’ bioscopen, theaters en musea

Hannelore Leusink, Veluvine Nunspeet: ,,In deze fase overheerst bij ons de berusting. Dat het theater twee weken dicht gaat is vervelend, maar we waren toch als zo goed als gesloten. Tegelijkertijd ben ik wel klaar met dat gejojo. We zijn een sector die heen en weer vliegt. Van dertig man naar honderd man, dan weer terug naar dertig en nu weer nul. Ik had liever gehad dat Rutte een paar weken geleden de knoop had doorgehakt, dat was duidelijker geweest. Wat mensen ook niet beseffen is hoe enorm druk we het hebben met steeds dat cancelen, weer inboeken en weer cancelen.