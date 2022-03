Curator Biodiesel Kampen wil 10 miljoen van voormalige Veluwse ‘vetkoning’

Waarom een kort geding aanspannen om ruim 10 miljoen euro te krijgen als de gedaagde zelf best bereid is te betalen? De zitting in de rechtbank in Zwolle kent een lange en complexe geschiedenis. De voormalige Veluwse ‘vetkoning’ Cees B. is eind vorig jaar tot 2 jaar cel veroordeeld in een grote fraudezaak rond biodiesel. In augustus 2019 kreeg hij ook al 30 maanden waarvan 10 maanden voorwaardelijk opgelegd in een soortgelijke fraudezaak. Er werd volgens de rechtbank in Amsterdam jarenlang met certificaten gerommeld in een internationale fraudezaak in biodiesel.