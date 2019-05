Cursusleidster Harderwijk: ‘Dementie voelt als verdwalen in een drukke Chinese stad’

Waarom deze cursus?

,,Of we het nu leuk vinden of niet, dementie is overal. Een op de vijf krijgt het en door de vergrijzing nemen de aantallen alleen maar toe. In Harderwijk zijn inmiddels 700 mensen met dementie en dat aantal groeit jaarlijks met zo'n 50. Dikke kans dus dat je er op enig moment mee te maken krijgt. En dan is het wel zo fijn voor jou, als voor de ‘patiënt’ dat je weet hoe je daar mee om kunt gaan.’’