Cynisme na conclusie Oldebroek dat fokker niet achter nertsenplaag zit: ,,Ze komen zeker uit de lucht vallen’’

Man uit Epe (65) wordt verdacht van meer autobran­den: niet twee, maar vijf

24 september De 65-jarige man uit Epe die is aangehouden na autobranden in Epe en Vaassen, wordt er inmiddels van verdacht dat hij vijf auto's in brand heeft gestoken. Na onderzoek door de politie heeft het Openbaar Ministerie de aanklacht met drie autobranden uitgebreid.