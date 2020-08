d’Olde Skoele in Hattem bijna verkocht, dan eindelijk een toekomst voor monumentaal gebouw?

Tekort aan brandweer­men­sen in Epe leidt tot Kamervra­gen SP

24 augustus SP-Kamerlid Ronald van Raak heeft minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus om opheldering gevraagd over het personeelstekorten bij de brandweer. Aanleiding is het bericht in de Stentor vorige week dat de brandweerpost in Epe niet uit kon rukken omdat ze een mannetje -een bevelvoerder- tekort kwam om een autobrand te blussen.