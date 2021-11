Daders van overval op hotel in Putten spoorloos, politie biedt slachtofferhulp aan na vastbinden nachtportier

Zwollenaar (84) in tranen: oplichter verpest trip naar achter­klein­kin­de­ren in Australië

De 84-jarige Zwollenaar barstte in tranen uit toen hij vertelde dat een reis met zijn vrouw naar de achterkleinkinderen in Australië niet meer door kon gaan. Eerder dit jaar was al hun spaargeld weg na fraude door een oplichter die zich uitgaf voor medewerker van de bank. De 13.000 euro kwamen na een coulanceregeling wel weer terug, maar inmiddels is zijn vrouw te ziek om nog af te reizen.

26 november