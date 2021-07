Dagbesteding Veluwenaren met niet-aangeboren hersenletsel gered: ‘Maar zorg andere groepen loopt ook gevaar’

Bekende chef-kok blijft (nog) klant in Epe ondanks schokkende beelden uit slachthuis: ‘Wachten op details’

30 juni Ook chef-kok Robert Kranenborg (70) werkt samen met de in opspraak geraakte slachterij Gosschalk. De bekende Nederlander neemt in Epe vlees af voor zijn hamburgerketen Thrill Grill, met onder meer vestigingen in Amsterdam en Haarlem. Kranenborg zegt tegen de Stentor de banden met Gosschalk vooralsnog niet te verbreken. ,,We wachten de maatregelen en verbeteringen af.”