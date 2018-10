Uitpuilen deed de tent voor het Dolfinarium niet, maar met ruim 2000 verkochte kaarten noemt Robert van den Berg het eerste Oktoberfest een succes. Hij is voorzitter van de in april opgerichte stichting Evenementen Boulevard Harderwijk. Met als simpel doel: met leuke activiteiten de boulevard op de kaart zetten.

Van den Berg: ,,Bijna iedereen was verkleed. En omdat het zulk mooi weer was, gingen veel mensen lopend hier naar toe. Die optocht door de wijken was een bijzonder gezicht." Ondanks het rijkelijk stromende bier bleef de sfeer goed en kon de politie met de armen over elkaar toekijken. ,,Wij gaan dit volgend jaar weer doen", belooft Van den Berg.