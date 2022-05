Dakbrand in woning Zeewolde: brandweer moet dak openbreken om vuur te kunnen blussen

met video 631 km file in Nederland: ook veel fileleed in de regio, mede door autobrand tussen Apeldoorn en Amersfoort

Er stond om rond half negen volgens de ANWB 631 kilometer file in Nederland. Ook in onze regio was het raak, mede door een autobrand op de A1 die 9 kilometer file veroorzaakte tussen Apeldoorn en Amersfoort.

17 mei