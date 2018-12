Dakpannenfabriek Ermelo in oude luister hersteld

In het wijkje komt een mix van woningen aan de Hamburgerweg. Twintig rijtjeshuizen, 24 twee-onder-een-kapwoningen en drie vrijstaande. Momenteel wordt in het gedeelte rondom het pand van de oude pannenfabriek circa 1700 ton sterk verontreinigde grond afgegraven en afgevoerd naar een erkend verwerker. Het is een verontreiniging met zware metalen en minerale olie. De pannenfabriek dateert van 1910 en is een gemeentelijk monument. De fabriek zelf bestaat al lang niet meer en in 2014 werd het pand grotendeels verwoest door brand. Desondanks wordt er een nu poging gedaan het pand in oude luister te herstellen.