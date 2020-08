Dankzij pop-upcamping kan Monique (25) uit Elburg voor het eerst met haar gezin op vakantie

Puttenaar krijgt gelijk: gemeente mag geen weg op 3,5 meter van zijn huis aanleggen

15:01 Een bewoner van de Vanenburgerallee in Putten kreeg woensdag van de Raad van State voor honderd procent gelijk in een rechtszaak tegen de gemeente Putten. De hoogste bestuursrechter haalde een streep door een weg die de gemeenteraad op 3,5 meter van zijn huis had vastgelegd in het bestemmingsplan.