Das doodgeschoten op Veluwe; Staatsbosbeheer pleit voor speciaal team

Net nu de kappers weer open mogen, gaat deze grote salon in Apeldoorn kopje onder: ‘De derde lockdown was funest’

De derde lockdown is de nekslag voor Partners Hairstyling. De grote kapperszaak in het centrum van Apeldoorn sluit na ruim dertig jaar per direct de deuren. Een persoonlijk drama voor eigenaar Bertie Koolman. Eerst verloor hij zijn vrouw en zakenpartner Lisette en nu hun levenswerk. Het pensioengeld is op. Geëmotioneerd en moegestreden: ,,Dit zijn drie keiharde levensjaren geweest.”

14 januari