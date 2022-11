Dassen duiken op vlak bij noodopvanglocatie in Ermelo: ‘Burcht is weer bewoond aan het raken’

met video Relikwieën uit Vaassense carnaval­shis­to­rie in museum: ‘Hier ben ik het kleine jochie van vroeger’

Vergeelde foto‘s, notulen en krantenknipsels. Oude carnavalskostuums. Een bar, zoals die in de jaren tachtig tegenover kasteel de Cannenburgh stond. De expositie in Museum Vaassen Historie, in het teken van het 55-jarig bestaan van carnavalsvereniging De Rossumdaerpers, heeft het. ,,Hier ben ik het kleine jochie van vroeger.”

12 november