Dassenburcht Putten zorgt voor hoofdbrekens nieuwbouw Rimpeler

Het laatste deel van de bouw van nieuwbouwwijk Rimpeler in Putten loopt waarschijnlijk vertraging op door de aanwezigheid van een bewoonde dassenburcht in een houtwal in Rimpeler.

Deze conclusie volgt uit een zes weken durend camera-onderzoek door het bedrijf Blom Ecologie bv in de periode half juli tot eind augustus 2018. Het bedrijf heeft in opdracht van de gemeente Putten en de provincie Gelderland drie camera’s opgehangen bij de dassenburcht in Rimpeler, het buurtschap waar een nieuwbouwwijk van 340 woningen gepland staat.