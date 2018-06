De havenmeester gaat weg, leve de nieuwe havenmeesters!

Welkom in 'Hotel Ritz aan het Veluwemeer'

12:09 Alle drie hebben ze een compleet andere achtergrond, maar een goed stel zijn ze evengoed, vinden ze in elk geval zelf. Harro Lunshof (36) was leraar op een basisschool, Rob Kleijer (53) komt uit de horeca en Erik Westenberg (54) was 33 jaar piloot bij de KLM. Ze werden geselecteerd uit 102 kandidaten die reageerden op de functie van havenmeester in Harderwijk. Ze voelen zich ook daadwerkelijk 'the happy few'.