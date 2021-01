De meeste Nederlanders heten de wolf welkom, maar het draagvlak nam in 2020 wel licht af

Datacen­trum van mysterieu­ze techgigant warmt straks mogelijk woonwijken in Harderwijk en Zeewolde op

23 januari Van het aardgas af en, hup, over op restwarmte die het enorme datacentrum in Zeewolde gaat produceren. De lokale overheden en de provincies Flevoland en Gelderland zien het helemaal zitten. Het centrum is waarschijnlijk pas in 2028 af, maar de drie gaan nu al onderzoeken of het financieel en technisch allemaal behapbaar is.