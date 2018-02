De mooiste nieuwsfoto van Gelderland? Dat bepaal jij

Lezers van de Stentor bepalen wie in 2017 de mooiste, beste, meest onroerende of opmerkelijkste foto heeft gemaakt in de provincie Gelderland. 45 fotografen stuurden 358 foto's in die betrekking hebben op het nieuws in deze provincie. 30 van deze foto's dingen mee naar de titel Gelders Nieuwsfoto 2017. Onder de stemmers verloten we een Canon EOS D1300 D met toebehoren.

De foto's verschenen afgelopen jaar in de Gelderse dagbladen, maar ook in landelijke kranten, tijdschriften en op internet. Een vakjury onder leiding van Wouke van Scherrenburg nomineerde 30 inzendingen die in aanmerking komen voor diverse vakprijzen in de volgende categorieën: algemeen nieuws, sport, portret, kunst/cultuur en entertainment, human interest, en reportagefotografie.

Geldprijs

De winnaar van Gelders Nieuwsfoto wint 1.000 euro, de beste reportage wordt beloond met een reportageopdracht ter waarde van 2.000 euro en de publieksprijs levert de winnaar 250 euro op. Daarnaast bepalen schoolkinderen binnenkort wie de Kinderjuryprijs krijgt. De winnaars worden op 20 maart in het Huis der Provincie bekendgemaakt.

Gelders Nieuwsfoto wordt jaarlijks georganiseerd door Stichting Foto21 in Bredevoort, CODA Museum in Apeldoorn, dagbladen de Gelderlander en de Stentor en provincie Gelderland.

Bekijk hieronder de 30 genomineerde foto's. Stemmen kan via het formulier onderaan dit artikel door op 1 van de foto's te klikken en vervolgens op de rode button.

Categorie Algemeen nieuws

1) Pim Velthuizen, De Stentor

8 januari 2017, Apeldoorn: Zondagavond 8 januari crashte een waterwagen van de brandweer op weg naar een brand. In een bocht op de Vosselmanstraat in Apeldoorn sloeg de waterwagen om en ramde een woning. Beide brandweermannen raakten gewond en de gevel raakte zwaar beschadigd.

2) Pim Velthuizen, De Stentor

28 januari 2017, Twello: In de vroege ochtend van 28 januari werd de omstreden 'vluchtelingenvilla' aan de Oude Rijksstraatweg door een brand verwoest. Na een eerste onderzoek zou de oorzaak een technisch defect zijn geweest, maar vermoedens van brandstichting werden later door videobeelden bevestigd. In het dorp Twello was en is nog steeds veel te doen om de manier van verkoop van de villa en dat de oud-eigenaren zich bekocht voelden en niet door de mogelijke komst van de vluchtelingen.

3) Koen Verheijden, ANP

Arnhem, 3 mei 2017: De politie heeft woensdag uit voorzorg mensen geëvacueerd uit de Arnhemse wijk Klarendal, nadat een melding was binnengekomen over een gewapende man in een wijkcentrum.

4) John van Gelder, De Maas en Waler

Afferden, 20 mei 2017: Kerk in Afferden is verkocht aan boeddhisten. Op 20 mei hielden ze een dienst, waarbij iedereen welkom was.

5) Raphaël Drent, De Gelderlander

Erichem, 27 juli 2017: Boeren kijken van afstand naar de verwoestende brand die varkenshouderij Knorhof heeft getroffen waarbij ten minste 20.000 varkens omkwamen. Niet eerder stierven in Nederland zoveel varkens bij een brand.

6) Gerard Burgers, De Gelderlander

Arnhem, 23 september 2017: Greetje van Amstel strijdt al jarenlang voor toiletten in de regionale boemeltreintjes. Ze komt in actie en gaat wildplassen in de trein naar Winterswijk.

7) Rias Immink: Stad Buren BDU en De Telegraaf

Beusichem, 13 november 2017: Duizenden gezinnen zitten uren zonder stroom in de Betuwe als een Apache van de luchtmacht tijdens een oefening een stroomkabel raakt.

8) Rias Immink, Nieuwsblad Geldermalsen BDU

Geldermalsen, 1 december 2017: Drukte bij de afscheidsreceptie van burgemeester Miranda de Vries (rechts). De Vries vertrekt naar Etten-Leur en kwam in het nieuws door de AZC rellen.

9) Bert Beelen, Gelderlander

Nijmegen, 3 januari 2017: Krido, een van de drie honden van Helen Iliadis ligt opgebaard in een mand in de woonkamer. Volgens Helen is Krido overleden aan een hartstilstand door oplopende spanningen ten gevolge van het aanhoudende vuurwerkgeweld rond de jaarwisseling. Een enorme knal voor haar huis op 1 januari aan het einde van de middag werd hem fataal.

Categorie Human interest

10) Eveline van Elk, De Gelderlander

21 maart 2017: Op de dag dat kunstschilder Kenne Grégoire uit Deest zijn 65-jarige verjaardag viert, gaat zijn levenswerk in vlammen op. Niet alleen verliest hij door de verwoestende brand een groot deel van zijn schilderijen, maar ook zijn monumentale boerderij die hij twintig jaar met liefde had opgeknapt.

11. Roel Kleinpenning, De Band

Dinxperlo, 8 juli 2017: Zaterdag 8 juli had ondernemersvereniging IODUS een braderie georganiseerd. Een van de activiteiten was de zeer goed bezochte modeshow met o.a. een lingerie modeshow.

12) Koen Verheijden, Trouw

Nijmegen, 25 juli 2017: De 75ste sterfdag van de grootste Nijmegenaar aller tijden: Titus Brandsma. Zo'n 230 mensen bezochten de herdenking van de 75ste sterfdag van Brandsma, in de Titus Brandsma Gedachteniskerk. Hij werd in 2006 door de bevolking gekozen tot grootste Nijmegenaar aller tijden. Brandsma kwam op 26 juli 1942 om in concentratiekamp Dachau. In de kapel van het Karmelietenklooster in Nijmegen hangt een reproductie van de tekening die John Dons van Brandsma maakte in kamp Amersfoort.

13) Sven Menschel, Resource

Wageningen, 18 augustus 2017: Studenten zoeken toevlucht tijdens de algemene introductiedagen van Wageningen University. Het was een korte bui.

14) Rob Voss, De Stentor

Beekbergen, 2 september 2017: Terwijl de mannen foto’s nemen van de voorbijrazende stoomtrein, leest mevrouw een boek. Tijdens het grootste stoomtreinenfestival van Nederland onder de naam 'Terug naar Toen' rijden twee dagen lang gerestaureerde stoomtreinen tussen Apeldoorn en Dieren.

Categorie: Kunst, Cultuur en Entertainment

15) Patrick van Gemert, De Stentor

Zutphen, 28 januari 2017: Op veler verzoek voerde het Simeonkwartet op 28 januari de Canto Ostinato uit in de vorm van een ligconcert. Dit keer geen stoelen in de Rabobank Buitensociëteit, maar de toeschouwers lagen in hun zelf meegebrachte hangmat, matras, kussen of ligstoel. Achter de vleugel zit pianiste Esther Scheerder.

16) Eric Brinkhorst, De Telegraaf en ANP

Lichtenvoorde, 14 juli 2017: Afscheid en laatste optreden van rockband en oprichters van de Zwarte Cross, Jovink en de Voederbietels. Gijs Jolink maakt een sprong op het podium. Op de foto zie je de bandleden en Hendrik Jan Bökkers (rechts) die met zijn gelijknamige band de dialect-rockmuziek op de Zwarte Cross in ere houdt!

17) Erik van 't Hullenaar, De Gelderlander

29 november 2017: Sarah Walder speelt cello op rare plekken. De derde suite van Bach. In een jurk en op blote voeten. Waarom? Om mensen te ontmoeten. En om de wereld te veranderen.

Categorie: Natuur

18) Gert Janssen, Boerderij, Nieuwe Oogst en Reformatorisch Dagblad

Renkum, 18 januari 2017: Met hun snuit moeten de pinken (blaarkoppen) in natuurgebied Broekhorst in Renkum (Veluwe) de sneeuw opzij schuiven om de laatste groene grassprietjes te vinden. De vleeskoeien zijn van biologisch landbouwbedrijf Veld & Beek van Jan Wieringa. Passanten bellen nogal eens naar de Dierenbescherming om de 'zielige' koetjes aan te geven.

19) Koen Verheijden, AD

Maasbommel, 20 januari 2017: Zusjes schaatsen op ondergelopen weiland langs dode arm van de Maas op een van de weinige dagen dat er geschaatst kan worden.

20) Patrick van Gemert, De Stentor

Zutphen, 22 januari 2017: IJspret voor de duikers van Albacare uit Zutphen en Méduse uit Dieren. Een aantal leden van deze twee verenigingen volgde een cursus IJsduiken van de NOB. De watertemperatuur onder het ijs was 4 graden.

21) Bram van de Biezen, De Stentor

Nunspeet, 10 november 2017: Edelhert verdronken in bosmeer De Waschkolk bij Nunspeet waarschijnlijk door uitputting na de bronsttijd.

Categorie: Portret

22) Bert Beelen, De Gelderlander

Berg en Dal, 22 maart 2017: Judith Peters doet voor haar masterscriptie onderzoek naar rouwverwerking. De impact van verlies van dierbaren op hoe mensen daarna naar het leven kijken. Een zonnestraal door het dichte wolkendek leek, terwijl ze bij het graf van haar vader stond, op de symbolische onsterfelijkheid waar veel nabestaanden naar zoeken.

23) Bert Beelen, De Gelderlander

Nijmegen, 8 oktober 2017: Filmer Dick van Aalst (midden) en het duo Kokke en Aquarius van Dead Neanderthals in een grote betonnen luchtkoker boven in cultuurspinnerij De Vasim (een voormalige vliegasfabriek). Voor een kunstdocumentaire van Van Aalst improviseerde saxofonist Kokke aan de ene, en drummer Aquarius aan de andere kant van de lange galmende tunnel op de klanken die hen bereikten.

24) Rob Voss, De Stentor

Apeldoorn, 8 september 2017: De president van Papoea-West Guinea woont in een Apeldoornse tussenwoning. Bernhard Th.W.Kaisiepo, telg uit een roemrucht Papoea-geslacht.

25) Eveline van Elk, De Gelderlander

Wijchen, 14 november 2017: Jan Traets (81) uit Wijchen is al jaren Sinterklaas. Vanwege zijn hoge leeftijd trekt hij dit jaar waarschijnlijk voor het laatst het pak van de Goedheiligman aan.

26) Paul Rapp, De Gelderlander

Mook, 15 november 2017: Theatermaakster Marjolein Pieks is al vele jaren de vertolkster van Mariken van Nieumeghen. Ze heeft een (goedaardige) tumor in haar hoofd en is daardoor snel overprikkeld en zeer sensitief.

Categorie: Sport

27) Broer van den Boom, Voetbal International en Omroep Gelderland

Nijmegen, 25 februari 2017: Een fanatieke trainer van NEC Peter Hyballa tijdens de wedstrijd NEC Sparta Rotterdam.

28) Henk van Raaij, Gelderse Post Oude IJsselstreek

Ulft, 25 juni 2017: Grote belangstelling bij zwemtocht Oude IJssel in Ulft.

29) Raphaël Drent, De Gelderlander

Tiel, 30 juli 2017: Valpartij Profronde Tiel. Tijdens de prominentenkoers komt de partner van Andrea Tafi hard ten val.

30) Erik van 't Hullenaar, De Gelderlander

Nijmegen, 19 november 2017: Cheptegei is al jaren de beste man in de Zevenheuvelenloop. Dit keer kondigde hij aan voor het wereldrecord te gaan, waar 50.000 euro mee te verdienen was. Uiteindelijk komt hij 3 seconden tekort. Atletenmanager Jos Hermens troost Cheptegei na afloop.

