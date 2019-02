De narcissen bloeien in Harderwijk al in de winter

Hoewel de lente nog bijna een maand op zich laat wachten staan de narcissen en de krokussen in de straatbermen al uitbundig in bloei. Aan de Deventerweg en de Hoofdweg in Harderwijk bijvoorbeeld, zijn de bloemenvelden een bewijs dat het voorjaar al volop begonnen is. Voorjaarsbloemen in bloei in de winter.