De Paalberg in Ermelo is eerste Koninklijke camping van Nederland

Camping De Paalberg viert dit jaar haar honderdste verjaardag. In de zomer van 1920 streken de eerste kampeerders neer in een stukje bos aan de Drieërweg in Ermelo. Of de Paalberg daarmee de oudste camping is van ons land, is overigens twijfelachtig. Die eer komt waarschijnlijk toe aan Bakkum in Castricum, waar in 1914 naar verluidt de eerste kampeerders hun tentje opsloegen.