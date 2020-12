De Stentor test winterkamperen: ‘Ja, het is knus en gezellig, maar je wereldje wordt wel heel klein’

Vrijdagmiddag 15 uur:

Baf! Met een zwiep landt de schooltas in de hoek, terwijl een energieke stuiterbal genaamd Raya naar binnen dendert. ,,Pap, gaan we al?’’, klinkt het ongeduldig. Het enthousiasme, dat tomeloos is sinds het ze hoorde dat we een nachtje gaan kamperen in de camper, slaat echter nog niet over op haar vader. Ik kijk vooral bezorgd naar buiten. Het miezert, het is waterkoud; weer om lekker tegen de kachel aan te kruipen. Maar wie A zegt..... En dus hijs ik me achter het stuur van onze camper en slinger de motor aan. De radio springt automatisch aan. ,,Maar ik wou juist dat ik jou was, gewoon een dagje jou was!’’, schalt de grootste hit van Veldhuis en KEMPER uit de boxen. Ik glimlach om zoveel toeval. Dit moet haast wel een een goed voorteken zijn.