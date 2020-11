De universiteit van Harderwijk had roofgoed in de boekenkast staan; nu staat het in Deventer

VIDEO Ruim 3000 nertsen geruimd in Putten: ‘Verschrik­ke­lijk voor de familie’

22 november Een nertsenboerderij met ruim 3000 moederdieren in Putten is vanmiddag ontruimd. Bij de dieren was corona ontdekt. De eigenaren van de boerderij zijn hevig ontdaan en waren niet bereikbaar voor een reactie.