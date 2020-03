De vlag van Oldebroek is nu helemaal echt, alle handen in de lucht voor officiële status

Politie treft wapens aan bij jongeren in zorginstel­lin­gen Ermelo: ‘Geen besef van gevolgen’

16:40 Een keukenmes, dartpijlen en een schroevendraaier. Dit was een deel van de buit van personeel van twee zorginstellingen in Ermelo na het doorzoeken van kamers. De jongeren die werden betrapt eindigden niet in de cel of met een flinke boete. Waarom niet? De wijkagent legt uit.