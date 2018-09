De wolf als permanente bewoner van de Veluwe komt steeds dichterbij

Het heeft er alle schijn van dat in de bossen van de Veluwe dicht bij Apeldoorn voor het eerst in Nederland een wolf zich langere tijd ophoudt.

Wolven in Nederland houdt al maanden exact bij waar de meldingen over gesignaleerde wolven vandaan komen en analyseert sporen om het leefgebied van de wolf in kaart te brengen. Ze blijkt al sinds juli van dit jaar een wolvin op het spoor op de Veluwe. De herkomst van het dier is onder meer vastgesteld met dna-materiaal uit keutelresten.

Tip

Vrijdagochtend tipte een wandelaarster in de bossen ten zuidoosten van Apeldoorn een wolf te hebben gezien. Wolven in Nederland houdt er ernstig rekening mee dat het ook nu weer om dezelfde wolf gaat die eerder gesignaleerd is. ,,We weten dat er sinds eind juli een wolf is waargenomen en we willen graag ook op basis van deze melding en op basis van de sporen, aantonen of deze wolf hier nog steeds verblijft'', zegt Roeland Vermeulen van de onderzoeksorganisatie naar wolven in Nederland.

Zes maanden

Alles duidt erop dat permanente vestiging van de wolf naderbij is, zegt Vermeulen. Daarvan is voor de overheden officieel sprake als een-en-hetzelfde dier zich minimaal zes maanden in hetzelfde gebied ophoudt. ,,Als je uitgaat van de melding eind juli dan is er eind dit jaar sprake van permanente vestiging.''

In dat geval nemen de overheden preventieve maatregelen om vee te beschermen. ,,De ervaringen in het buitenland leren dat het na permanente vestiging van een wolf in een gebied het snel kan gaan. Er volgt snel een vestiging van een wolvenpaar en daarna vorming van een roedel.''

